Ferrara: “A Napoli un umiliante vuoto cosmico, ma se cerchiamo un responsabile…”

Di seguito un estratto dell’articolo di Benedetto Ferrara dalle pagine sportive di Repubblica Firenze in edicola oggi: “Tornare sull’umiliazione di Napoli è un esercizio fastidioso, perché commentare il vuoto cosmico rischia di diventare un esercizio di pura filosofia. Formazione suicida, spirito di squadra quasi nullo e momenti di comicità involontaria (Insigne che oltrepassa quattro giocatori votati al distanziamento sociale) che non hanno alcuna spiegazione logica e oltrepassano i confini della realtà. Chi veste quella maglia, al di là di ogni retorica, rappresenta tutti quelli che per lei soffrono, spendono, esultano o piangono. Quindi i protagonisti di una tale umiliazione possono solo chinare il capo, chiedere scusa e mettersi subito al lavoro per cancellare (non sarà facile) una domenica di apatica follia. Ma se cerchiamo un responsabile ricordiamoci che una squadra di calcio è figlia della società, che a sua volta è stata messa insieme dalla proprietà, il che significa che ognuno deve riflettere molto bene sull’accaduto e trovare subito la strada per uscire da questa situazione scoraggiante”.