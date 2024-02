Restyling, staffetta tra le Curve. E la Fiesole resterà chiusa per due stagioni

L'annuncio di Dario Nardella è una buona notizia per la Fiorentina e i suoi tifosi: nel 2024/25 la squadra continuerà a giocare all'Artemio Franchi. Seppur a capienza ridotta. Scongiurate dunque le ipotesi più scomode di un trasloco lontano da Firenze, mentre nella stagione 2025/26 verrà sfruttato lo stadio Padovani come impianto provvisorio.

Prima la Ferrovia e poi la Fiesole

E La Repubblica di oggi si sofferma su un dettaglio non da poco, il cronoprogramma dei lavori nelle due Curve. I primi cantieri saranno aperti in Ferrovia già da qualche settimana e il settore sarà chiuso fino alla fine di questo campionato, per poi riaprire a settembre e poter ospitare i gruppi organizzati del tifo. Perchè nel prossimo campionato resterà interamente chiusa la Curva Fiesole che i tifosi viola potranno tornare a frequentare - nella sua versione rinnovata e più vicina al campo - solo nella stagione 2026/27 quando sarà riaperto lo stadio.