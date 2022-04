Restyling Fiorentina: la ragnatela diplomatica intorno al Viola Park

Il nuovo stemma e le strategie di marketing, ma non solo: intorno al Viola Park la Fiorentina sta tessendo una fitta ragnatela diplomatica

Come dimostrano le visite guidate al Viola Park, struttura unica in Italia da cui sono passati tutti. Il presidente del Coni Malagò, quello della Figc Gravina, il nuovo Presidente della Lega Calcio Casini, fino al massimo dirigente del calcio femminile, Mantovani. E poi politici locali e regionali, una rappresentanza dei tifosi, gli ex viola. Fino all'ultima visita che ha coinvolto la sottosegretaria allo Sport Vezzali e il presidente della Fifa Gianni Infantino che lo ha definito "spettacolare". Un endorsement che equivale a un salto politico di molte categorie per la Fiorentina, in corsa anche sul campo per tornare in Europa. È l’iperattività aziendale che continua a colpire, come se il club fosse continuamente scosso dalla voglia di essere al passo con i tempi, cercando a volte di precederli.