Barone: “Fiorentina società modello. Apertura Viola Park? Ecco l’obiettivo”

L'orgoglio del dirigente viola a margine la visita di oggi: "Il Viola Park è un progetto modello non solo a livello italiano ma anche europeo"

A margine della visita pomeridiana al Viola Park in compagnia di alcuni tra i volti istituzionali più importanti del calcio e dello sport, il d.g. viola Joe Barone ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Queste le sue parole: "E' una giornata importante per far vedere quello che sta facendo Firenze, abbiamo ospiti il presidente della Fifa e la sottosegretaria allo sport. Abbiamo parlato dell'investimento di Rocco Commisso e del progetto Fiorentina, la nostra base. Il Viola Park è un progetto modello non solo a livello italiano ma anche europeo. La Fiorentina sta diventando una società modello".

Barone prosegue: "Il presidente ha parlato con Vezzali e Infantino, per Rocco è un onore avere qua ospiti di questo livello. Io sono contento di ospitarli, così possono vedere la nostra visione del futuro della Fiorentina. I primi traslochi quando inizieranno? Lavoriamo per fine anno ma consideriamo che in una parte del mondo, quella da cui arrivano molte materie prime per le costruzioni, c'è la guerra. L'obiettivo è di arrivare qua a fine anno e iniziare ad usare tutto il centro sportivo a gennaio. In certe aree i lavori sono in stato avanzato, in altre siamo un po' in ritardo".