Casini: “Centri come il Viola Park sono ciò è mancato al nostro paese”

Il presidente della Lega Calcio: "I giovani italiani ci sono, il problema è assicurarsi che non si perdano e possano arrivare in prima squadra"

Lorenzo Casini, presidente della Lega Calcio oggi ospite al Viola Park, ha rilasciato una breve intervista ai canali ufficiali della Fiorentina. Queste le sue parole: "Mi sembra un progetto molto ambizioso, nel senso migliore del termine. Sono 27 ettari, centri di questo tipo sono quello che probabilmente è mancato al paese in questi anni. In altri paesi, invece, sono stati realizzati. Sono l'unico modo per ripartire per il calcio italiano".