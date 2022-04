Infantino: “Viola Park spettacolare, modello che la Fifa esporterà per il mondo”

Il presidente della Fifa entusiasta dopo la visita al futuro centro sportivo della Fiorentina: "Ce ne sono pochi al mondo così"

Infantino prosegue: "Il Viola Park deve diventare un modello e il fatto che venga fatto in Italia, in un momento di crisi, credo sia importantissimo. Sarà un modello non solo per l'Italia, noi della Fifa lo esporteremo in giro per il mondo. In una città spettacolare come Firenze ci vuole una struttura così. E' fondamentale che questo centro sportivo sia pensato per tutti, prime squadre, ragazze e ragazzi. Tutti si possono identificare nel Viola Park. Commisso? Ho parlato con lui al telefono, è stata una chiamata molto carina. Gli ho detto che le "V" di questa struttura le colorerei di viola, vedremo se seguirà il mio consiglio (ride, ndr)".