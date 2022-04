Frey: “Ecco cosa manca a questa Fiorentina. Col Viola Park la mia viola…”

L'ex portiere viola: "Ieri mi tremavano un po’ le gambe. Ringrazio la società per avermi invitato sia allo stadio che al Viola Park"

L'ex portiere viola Sebastien Frey, ieri sugli spalti del Franchi per assistere alla gara tra Fiorentina ed Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana. Questi i passaggi più interessanti delle sue dichiarazioni: "È stato emozionante sentire lo stadio che intonava i cori per me, mi tremavano un po’ le gambe. Ringrazio la società per avermi invitato sia allo stadio che al Viola Park. Sono arrivato allo stadio accompagnato da alcuni ex compagni e da Joe Barone. La squadra? Manca lo zampino di un numero 9 più concreto. Per fare un esempio, con un attaccante alla Gilardino, ieri la Fiorentina avrebbe potuto vincere con più gol rispetto al 1-0".