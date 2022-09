Restyling del Franchi: ecco dove potrebbe giocare la Fiorentina

La Repubblica di oggi analizza il tema Stadio, riflettendo sui possibili risvolti che potrebbe riservare il restyling dell'Artemio Franchi. Secondo il quotidiano, infatti, in un momento particolare dei lavori per la ristrutturazione della casa dei viola, la Fiorentina potrebbe usufruire provvisoriamente dell'impianto di Castello, in particolare nel periodo tra maggio 2024 e dicembre 2025. Si tratterebbe di quello stesso terreno dove già ai tempi dei Della Valle si discuteva di un nuovo stadio firmato Fuksas, lì sui terreni al di là del viale XI Agosto. Adesso Castello torna sul tavolo per un altro scenario, quello di un trasloco della Fiorentina in un impianto esistente ma da adeguare e ingrandire, quello della Scuola marescialli e brigadieri dell’Arma dei carabinieri. Così facendo la Fiorentina eviterebbe l’opzione Empoli, oppure di Reggio Emilia in caso di competizioni europee. Inoltre, utilizzare l'impianto di Castello scongiurerebbe anche un’altra ipotesi, quella della permanenza della Fiorentina in un Franchi a capienza molto ridotta e coi cantieri in corso, una eventualità che non dispiacerebbe alla Fiorentina ma che preoccupa molto il Comune visto che rischia di rallentare i cantieri. Quello di Castello è di fatto un piccolo impianto già completato. È sorto in questi anni ed ha una capienza di circa 5.000 posti, che potrebbero essere ampliati con strutture temporanee fino a 10.000 e anche oltre, anche se andrebbe adeguato in quanto a sedute, accessi ed illuminazione per essere utilizzato per le partite di Serie A. Servirebbe, in aggiunta, anche un accordo con il ministero della Difesa per l’uso e il restyling del mini stadio dei carabinieri. Tra i vantaggi dell’ipotesi c’è però il facile raggiungimento dell'impianto, dato che la ferrovia non è lontana, e che ci sono la fermata Guidoni e aeroporto della tramvia, oltre ai parcheggi disponibili. Questi sono tra l'altro i motivi principali per cui la possibilità Viola Park è fin qui stata scartata. La Fiorentina non potrebbe utilizzarlo, infatti, visto che il vincolo paesaggistico, unito alla mancanza ancora della tramvia e dei parcheggi, non consentirebbe un utilizzo del nuovo centro sportivo per il periodo dei lavori al Franchi. Chissà che alla fine, allora, anche se solo per poco tempo, la Fiorentina giochi davvero a Castello.