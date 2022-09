Finanziamenti, tempi e area esterna: i nodi da sciogliere sul nuovo Franchi

Ieri, il presidente Rocco Commisso ha incontrato il sindaco Nardella e la società Arup per discutere analizzare il progetto del nuovo Franchi . Le parole del Presidente viola sono state chiare, così come quelle del sindaco. La Nazione analizza i tre punti salienti di discussione.

Il primo punto riguarda i finanziamenti. I soldi per il restyling non sembrano in discussioni. 157 milioni, 97 finanziati dal ministero della Cultura con il Pnrr e 60 dal ministero degli Interni. Anche i tempi sono stati confermati. La data del termine della gara d’appalto è fissata per dicembre 2023, con i lavori previsti per gennaio 2024. E la tanto attesa area esterna? Ecco, la Fiorentina ancora non ne ha discusso sull'investimento necessario di 70 milioni. Proprio su quell’area, la Fiorentina dovrà dire se è interessata a partecipare all’avviso pubblico, attraverso un privato o con la concessione del suolo pubblico