Joe Barone è stato da sempre la voce e gli occhi di Commisso su Firenze. Dallo stadio alle iniziative in Lega, sempre in prima persona

L'edizione odierna di Repubblica, nel ripercorrere il drammatico pomeriggio di ieri, ricorda tutto il percorso che Joe Barone ha avuto a Firenze dal 2019 in avanti. Fu proprio la sua presenza sugli spalti del Franchi a far presagire una cessione ormai imminente, per un closing che si verificò ai primi di giugno. Il dirigente è sempre stato l'occhio in viola del presidente Commisso, nominandolo direttore generale del club.

In prima persona

Così, Barone ha iniziato a occuparsi dei tantissimi temi in viola: squadra, staff, marketing, ma anche il nuovo logo e le "battaglie" portate avanti in Lega Calcio, mettendosi sempre in prima persona anche sul tema stadio. Da lui sono sempre passate tutte le decisioni anche a livello tecnico come la scelta dell'allenatore, ma anche le iniziative social, del Viola Park. Tante anche le iniziative con la tifoseria, per un rapporto che poi negli ultimi tempi a tratti non era più stato così roseo.