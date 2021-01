Prandelli sa che non può permettersi di fare un passo falso sabato contro il Crotone. Dovrà fare alcune scelte nette, anche impopolari ma di sicura efficacia senza badare tanto al contorno. Ribery e Callejon insieme non possono stare, Vlahovic ha bisogno di maggiore sostegno e anche il centrocampo dovrà trovare una forma definitiva. Prandelli si gioca tutto col Crotone, contro una formazione sicuramente meno forte dal punto di vista della qualità ma certamente motivata e con una chiara identità. Starà al tecnico scegliere gli undici titolari e insistere. Se non arriverà risultato neanche coi calabresi, scrive Repubblica Firenze, ecco che si aprirebbero scenari fino a poco fa impensabili. Montella e Iachini, per intendersi, sono ancora sotto contratto e la Fiorentina rischia di rimanere ancora una volta invischiata nelle zone più basse della classifica.

