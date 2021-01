I gol segnati sono troppo pochi, è arrivata l’ora della doppia punta. L’analisi

Diciotto gol in diciotto partite, per una media facile facile e altrettanto implicitamente “allarmante”. Sì, i problemi della Fiorentina sono (anche) d’attacco, ma nel vero senso della parola. È senza dubbio questione di presenza fisica in area che significa più opportunità di finalizzare: e allora ci vogliono le due punte, ovvero Vlahovic e Kouamé. Formula che mai o quasi mai si è vista con Prandelli. Adesso dovrà provarci perché la Fiorentina ha un assoluto bisogno di essere più incisiva. Il modo per riuscire a far coesistere le due punte con gli altri otto calciatori di movimento? Il 3-5-2, scrive Stadio in edicola oggi. Un 3-5-2 classico, forse scolastico, ma mai come adesso la Fiorentina ha necessità di cose sicure e di pront’effetto.