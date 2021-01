Torreira, concorrenza spagnola per il regista. L’Arsenal apre alla cessione

Il futuro di Lucas Torreira al momento resta un incognita. Un pezzo pregiato di questo calciomercato invernale che sta cercando con determinazione una nuova sistemazione. Come riportato da La Nazione, le parole di totale aperture del DS dell’Arsenal (proprietario del cartellino) sono state chiare: “Se Lucas non sta bene cercheremo un’altra soluzione perché ci sono molte squadre che mi chiamano”.

Gli inglesi sono disposti a trattare anche sulla formula. La Fiorentina è in pole tra le squadre italiane, ma dovrà vedersela con una concorrente temibile come il Valencia che ha messo gli occhi sul giocatore. L’ostacolo maggiore, come vi abbiamo riportato anche ieri nella nostra news, resta il pesante ingaggio. Pradè non si arrenderà e sta comunque lavorando senza sosta per cercare di regalare a Prandelli un regista di assoluto livello.