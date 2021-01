VN – Inglese, trattativa in standby. Torreira insoddisfatto: il nodo resta l’ingaggio proibitivo

Capitolo mercato: Pradè &co. continuano a monitorare Roberto Inglese del Parma. Il giocatore non sta vivendo un grande momento coi ducali, nonostante il ritorno sulla panchina di D’Aversa. E’ notizia di queste ore, inoltre, la notizia di un grave lutto familiare che lo ha colpito di recente. Il giocatore sta vivendo un momento delicato anche extra-campo. La Fiorentina d’altronde, dopo la disfatta di ieri, sta riflettendo sulle formule giuste e le soluzioni tattiche. A quanto apprende la redazione di Violanews, non sarebbe così calda la pista che porta a Lucas Torreira, per rinforzare il centrocampo. L’uruguaiano è spesso accostato alla società gigliata. Di certo c’è il suo scarso impiego nell’Atletico di Madrid che starebbe portando l’agente, il potente Pablo Bentancur, a vagliare l’ipotesi di un ritorno in Italia del suo assistito. Il nodo resta il pesante ingaggio che l’ex Samp percepisce sia dall’Arsenal – ancora proprietaria del cartellino – che dai colchoneros. Un altro problema in casa viola, per arrivare a Torreira, sarebbe la necessità di sfoltire la mediana. Reparto che, dopo l’uscita di Duncan, vede ancora B. Valero e Pulgar nello stesso ruolo dell’uruguagio.