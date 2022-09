Repubblica: “La notte più buia: Fiorentina non all’altezza dei suoi tifosi”

Gli "olé" dei tifosi turchi hanno scandito i momenti finali della notte più buia per la Fiorentina, scrive l'edizione locale de La Repubblica. Italiano aveva detto "Nessun alibi", ma non ha ricevuto alcuna risposta. Sengezer, il portiere avversario, di fatto ha assistito senza mai sporcarsi i guanti. "Meritiamo di più", cantano i tifosi viola giunti a Istanbul. Finisce coi fischi, questa Fiorentina, da qualche tempo a questa parte, non riesce ad essere alla loro altezza.