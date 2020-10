Su La Repubblica Firenze troviamo un analisi sul momento attuale della Fiorentina, e in particolare sul caso della fascia di capitano indossata da Federico Chiesa (Leggi la ricostruzione del Corriere Fiorentino). Ecco i passaggi più interessanti: “La faccenda della fascia di capitano al braccio di Federico Chiesa è a dir poco imbarazzante. E lo è ancora di più se è vera la storia del compromesso con i tifosi sulla scelta della fascia: non quella dedicata a Davide Astori ma quella ufficiale della Lega calcio. Come dire: un capitano dimezzato”. Per il quotidiano la scelta è tanto meno discutibile, tanto che è apparsa come una “mezza provocazione nei confronti della città“. L’analisi prosegue come segue: “Se poi un giocatore sul punto di passare alla Juventus (sempre che ciò avvenga) viene pure premiato con un simbolo di appartenenza la storia diventa grottesca. E poi: ritrovarsi a trattare Chiesa negli ultimi giorni di trattative somiglia a uno scherzo di pessimo gusto.”