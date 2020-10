Chiesa, la fascia della discordia. Pressioni da parte degli ultras per non indossare quella di Astori

Nella giornata di ieri sono emerse ricostruzioni e retroscena sulla decisione da parte di Federico Chiesa di non indossare la fascia di capitano di Davide Astori. Come scrive il Corriere Fiorentino, tutto nasce dalla doppia assenza di Pezzella e Ribery, che ha portato Beppe Iachini in prima persona a prendere la decisione di designare Federico come capitano. “Nonostante tutte le voci continuiamo a ritenerti importante” il messaggio del tecnico, che scarica sul giocatore la responsabilità di un eventuale addio. Pur non condividendo a pieno la scelta, la società ha avallato la decisione di Iachini.

Il caso

La fascia alla fine è andata a Chiesa, ma sin dalle prime battute del match contro la Sampdoria ci si è resi conto che fosse quella “generica” della Lega Calcio, e non quella dedicata all’eterno n° 13. Come mai? Saputo che Chiesa sarebbe stato capitano, gli ultras hanno fatto arrivare nel ritiro viola un messaggio chiaro: “Non dategli la fascia di Astori”. E così è stato.

CHIESA-JUVE, STALLO LEGATO ALLE CESSIONI BIANCONERE CHE NON SI SBLOCCANO