Repubblica: “Klopp ha chiamato Amrabat. Ma Italiano se lo immagina con Arthur”

L’attesa per la prima di campionato andrà di pari passo con le ultime trattative di mercato, a due settimane esatte dalla fine degli affari. In uscita il fronte più importante resta quello relativo a Sofyan Amrabat: per il marocchino è corsa a due tra Liverpool e Manchester United e la sensazione è che i Reds stiano preparando l’affondo decisivo, quello in grado di far dire sì alla Fiorentina. Martedì scorso c’è stato un contatto telefonico tra Klopp e il centrocampista: il tecnico ha spiegato ad Amrabat l’importanza di un giocatore delle sue caratteristiche in un centrocampo che ha perso diversi equilibratori - pur avendo acquistato Mac Allister e Szoboszlai - e Amrabat ha gradito l’interesse. Per chiudere l’affare serve però un’offerta da trenta milioni alla Fiorentina. Più defilato lo United: i Red Devils corteggiano Amrabat da inizio estate ma non si sono mai avvicinati alle richieste della società. Uno stallo in cui forse lo stesso marocchino ha capito di non essere la priorità per Ten Hag. La Fiorentina aspetta, consapevole che se non dovesse arrivare una cifra giusta avere in rosa un Amrabat da affiancare ad Arthur non sarebbe male. Lo riporta Repubblica.