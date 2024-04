Repubblica: “Il ritorno di Macia ad oggi è una pista da scartare”

Eduardo Macia viene accreditato da molti quotidiani come uno dei nomi papabili per la sostituzione di Nicolas Burdisso. Ma non tutti sono concordi, Repubblica infatti sottolinea come la pista dello spagnolo sia attualmente fredda, e da scartare. L'ex collaboratore di Daniele Pradè, oggi allo Spezia, era già stato alla Fiorentina. Il primo nome sarebbe quello di Pietro Accardi, ds dell'Empoli. Ma non sarà l'unica novità estiva. Ci sarà da scegliere l'allenatore, rinnovare alcuni contratti, e un calciomercato fondamentale