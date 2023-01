Repubblica: ecco la fantasia di Brekalo. L’esordio proprio con il Torino

Può giocare sia esterno che trequartista, ha messo Firenze davanti ad altre destinazioni e punta a (ri)trovare continuità: Josip Brekalo è arrivato ieri a Firenze con un volo privato proveniente da Zagabria, la città in cui è cresciuto e in cui poteva tornare. Come scrive Repubblica, l'ultima apparizione risale al 29 ottobre: al Wolfsburg era finito ai margini per questioni contrattuali, e l'ultima gara da titolare è datata addirittura 18 settembre. La volontà di cambiare aria era chiara, e così il croato, inserito nella lista dei cinquanta giovani più promettenti per la stagione 2019/20, approda in viola

Doppia chance

In campo può spaziare su tutto il fronte offensivo, ed essendo destro viene spesso utilizzato come esterno d’attacco a sinistra per rientrare sul piede forte. Oppure, come ha fatto con Juric al Torino, come uomo a supporto della punta. Per Italiano può essere potenzialmente il giocatore ideale nel 4-2-3-1, sia largo a sinistra in attesa del recupero di Sottil, sia come pedina alle spalle della punta. E l'esordio? Il quotidiano lo "lancia" in campo già per la sfida di Coppa Italia contro la sua ex squadra: mercoledì al Franchi arrivano proprio i granata.