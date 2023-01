Ecco Brekalo: doveva essere viola in estate, due i motivi dell’anticipo

Due i motivi per i quali la Fiorentina ha accelerato la trattativa per l'arrivo di Josip Brekalo, previsto in realtà per l'estate: l’interesse per il giocatore del ‘98 anche di Udinese, Dinamo Zagabria e Napoli, e il lungo infortunio di Riccardo Sottil, fuori da quattro mesi e mezzo per i problemi alla schiena e il cui recupero è ancora incerto. Seconde La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina dovrebbe aver versato un conguaglio di un milione al Wolfsburg, e messo nel contratto una percentuale per i tedeschi sulla eventuale rivendita. Oggi l'incontro con Vincenzo Italiano e l'ufficialità dell'affare, anticipata ieri sui social.