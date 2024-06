Repubblica a sorpresa: “Quarta vicino al rinnovo con la Fiorentina”

Un rinnovo a sorpresa, a stagione appena conclusa. Quello di Lucas Martinez Quarta, difensore bomber autore di otto gol nell’ultimo anno tra campionato, Conference League e Coppa Italia. Il contratto in scadenza nel 2025, le voci sempre più diffuse di un interesse da parte soprattutto del Napoli e del suo futuro tecnico Antonio Conte. E adesso la mossa dei viola, che ha anticipato ogni eventuale discorso. Un riavvicinamento andato in scena, come riportato da Repubbica, nelle scorse settimane tra il giocatore, il procuratore Gustavo Goni e la dirigenza viola che così individua proprio in Quarta uno dei tasselli da aggiungere a un puzzle tutto da costruire. Rinnovo ancora non ufficiale ma a un passo, con gli ultimi segnali che sembrano andare tutti verso un’unica direzione: quella della firma sul contratto che dovrebbe avvenire presto.