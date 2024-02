Niente è ancora perduto: resettare e voltare pagina in vista della Lazio

Nel pezzo di Repubblica Firenze sull'importanza e i tratti dai leader di Biraghi in questa Fiorentina si analizza anche la crisi viola. Solo cinque punti i raccolti in sette gare di campionato. L’unica parentesi positiva il passaggio alle semifinali di Coppa Italia, ai danni di un Bologna che adesso pare inarrestabile. Per Biraghi, a parte per la squalifica scontata con l’Inter, otto gare da titolare. Comprese quelle di Coppa Italia e di Supercoppa a Riad. Segno che, anche nella crisi, Italiano non ha mai rinunciato al suo apporto in fase di spinta e dal punto di vista caratteriale. Oggi alla ripresa degli allenamenti, dopo il pari di Empoli e i cori di contestazione da parte dei tifosi viola al Castellani, Biraghi spronerà i compagni a resettare e voltare pagina in vista della Lazio. Niente è ancora perduto e il ciclo di ferro del prossimo mese e mezzo, Conference compresa, per la Fiorentina può rappresentare anche il trampolino migliore per tornare a lottare per una piazza d’onore.