Rep: “La vittoria che serviva”. Ora la grande attesa di Firenze per l’Inter

"La vittoria che serviva" - sintetizza Repubblica nella sua edizione fiorentina. Quella che cancella il ko con l’Apoel e consolida la posizione dei viola nella classifica del girone unico di Conference League . Non era scontato, visto il periodo intenso dei viola e gli sforzi specie in campionato. Con lucidità e concretezza, alzando e gestendo i ritmi, la Fiorentina sale a quota nove punti e a due giornate dal termine può tornare a guardare all’Europa con maggiore serenità. In mezzo a tante sfide e a un calendario davvero intenso, prosegue la cavalcata viola senza disperdere entusiasmo e fiducia.

Dodicimila spettatori al Franchi e il pensiero che a fine partita corre a domenica. Inutile nasconderlo, la Fiorentina arriva all’appuntamento con l’Inter (ore 18) respirando il clima della grande serata. Stessi punti in classifica, sette vittorie consecutive, due mesi e mezzo di buoni risultati e uno stadio che sarà tutto esaurito in tempo di restyling. Sono i giorni della grande attesa, così come Firenze non viveva da qualche anno ormai. Merito di una squadra che è tornata a divertire e a coinvolgere la piazza. Palladino da oggi potrà pensare a domenica e a una gara speciale per la sua squadra, per Firenze e i suoi tifosi. Non capita spesso di vivere attese del genere ma i viola si sono meritati questo momento ed è bene che se lo godano.