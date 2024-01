Rep.Fi: “Giocare al Franchi con i lavori del cantiere costa 50 milioni in più”

Giocare dentro il Franchi durante i cantieri? Servirebbero tra 40 e 50 milioni di euro in più per il tipo di lavorazione che andrebbe impostata, più lunga e più onerosa. Ne scrive oggi Repubblica nella sua edizione fiorentina. E chi li metterebbe, visto che ne mancano già 55 di Pnrr? In più ci sarebbero una serie di complicazioni burocratiche notevolissime. È tutt’altro che scontato, che un cantiere più lungo imporrebbe ottenga ok del governo e dell’Europa per una proroga almeno al 2027 dei fondi vincolati al Pnrr, cioè al 2026. E poi con l'impattante cantiere in corso dentro lo stadio, ottenere l’autorizzazione ad ogni partita della commissione di pubblica vigilanza della Prefettura per gli spettatori non sarebbe affatto banale. E infine, le partite avrebbero una capienza molto ridotta. In un modello Franchi con lavori di restyling e partite contemporanee difficilmente si potrebbe ipotizzare di far entrare più di 13-14 mila spettatori per volta. Persino meno del Padovani versione 15 mila posti che Palazzo Vecchio spera di riuscire a fare sfruttando i suoi 10 milioni e 5 che arrivino dalla Fiorentina. Che tuttavia non ne vuole al momento sapere. E ieri allo stadio sono apparsi due striscioni di protesta in Maratona e Ferrovia firmati dal Centro di coordinamento e Soloviola: «#Dove giocherà la Fiorentina?». Un’altra sfida, alla vigilia del vertice in Prefettura domani.