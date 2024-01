Il piano di Palazzo Vecchio: Fiorentina al Franchi ancora per un anno

"Palazzo Vecchio (e il Pd) ha un piano, che giovedì al summit in Prefettura non sarà più segreto, per risolvere il problema stadio e ricucire con la Fiorentina: iniziare i lavori al Franchi esattamente tra un anno, e nel frattempo attrezzare il Padovani affinché il club viola possa trasferircisi nella stagione 2025/2026.

Questa ipotesi, consentirebbe ai viola di restare tutto quest’anno a Campo di Marte e li costringerebbe ad emigrare dalla città di Firenze (per il campionato) soltanto nei primi mesi del 2025. E in quel periodo sarebbe il Castellani di Empoli la casa temporanea della squadra di Rocco Commisso. Una bella scommessa, per il sindaco Dario Nardella, che potrebbe incamerare il sì della Fiorentina, a patto che il cronoprogramma dei lavori, su più fronti, funzioni come un orologio svizzero: non c’è un minuto da perdere nell’ammodernamento dello stadio del rugby - sulla cui realizzazione il Comune ha già messo in bilancio dieci milioni che probabilmente potrebbero non bastare (ne mancano 3/4) - e il Governo deve accordare la proroga all’avvio dei lavori e garantire che i mesi di slittamento del cantiere non inficeranno il contributo di circa 150 milioni stanziato dai ministeri per il restyling del Franchi.