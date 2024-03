Rep.Fi: “Addio a Barone nel suo Viola Park, senza lui non sarà facile”

"Non sarà facile prendere in mano tutto quel che Barone ha gestito in questi anni all'interno della Fiorentina"

«Per anni abbiamo visto progetti, plastici, rendering. E invece, guarda: questo è tutto vero, è tutto reale» diceva Joe Barone parlando del suo gioiello, il Viola Park. Così Repubblica, nella sua edizione fiorentina, apre il ricordo del Dg viola morto ieri. Non sarà facile - si legge - prendere in mano tutto quel che Barone ha gestito in questi anni. Ci proveranno i dirigenti attuali. Alessandro Ferrari, responsabile della comunicazione, rimasto fino all’ultimo al fianco del direttore generale col quale aveva un rapporto davvero stretto, potrebbe rappresentare la Fiorentina in Lega e nei rapporti coi club. Così come Daniele Pradè, direttore sportivo, anche lui sempre presente al San Raffaele e il primo ad accorgersi del malore di Barone, potrebbe aiutare la società a livello politico. Poi il team manager Simone Ottaviani, figura di riferimento e di raccordo tra club e comparto tecnico insieme a Nicolas Burdisso. Molto vicino a Commisso anche Joe Appio, vice presidente di Mediacom e centrale fin dal 2019 soprattutto in termini esecutivi. Presente nei momenti più importanti, interlocutore di spicco di Commisso e a Bagno a Ripoli nel giorno dell’inaugurazione ufficiale del Viola Park. Infine l’amministratore delegato Mark Stephan, già attivo negli uffici del centro sportivo.