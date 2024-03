Barone, la nota della Fiorentina: “Camera ardente al Viola Park dalle 9 alle 21”

L’ingresso pedonale avverrà da Via Pian di Ripoli, 5 (Bagno a Ripoli) e, per chi arriverà in auto, sarà disponibile il parcheggio di Via della Nave a Rovezzano, 91.

PARCHEGGIO “OLMI”

Indicazioni per chi proviene da Firenze: Dalla SP34 – Via Pian di Ripoli – Svoltare a sinistra su Via degli Olmi, poi a destra su Via Crocifisso del Lume / Via Della Nave a Rovezzano

Ci sarà un’area riservata alla stampa che, per poter lavorare, avrà a disposizione anche il Media Center (ingresso previa esibizione del tesserino da giornalista)

