Invece i funerali dovrebbero tenersi nella sua Pozzallo , paese del quale era nativo Joe Barone. La camera ardente sarà visitabile dalle 9:00 alle 21:00, come riportato da Radio Bruno

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.