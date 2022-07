Rebus sulla cessione di Pulgar. ACF pensa a Terzic per far spazio a Dodò

Carte firmate e controfirmate. Dodò è assolutamente un calciatore Viola, può partecipare agli allenamenti, alle amichevoli e a tutte le attività di squadra. Tuttavia, per far scende in campo il brasiliano nelle competizioni ufficiali, serve liberare uno slot da extracomunitario. E Pulgar sembrava, fino a pochi giorni fa, l'indiziato principale a far spazio all'ex Shakhtar nella famosa lista dei 25 . Però, Flamengo, CSKA e Corinthians non hanno mosso passi decisivi per il cileno. Fatto che ha spinto la Fiorentina a considerare anche altre piste.

Sempre in attesa di eventuali sviluppi che possano cambiare lo scenario da un giorno all’altro. In parallelo, con parola d’ordine pazienza, gli uomini di mercato di Commisso stanno cercando una via d’uscita differente mettendo insieme i pezzi di possibili trattative che riguardano Terzic, in subordine Nastasic e Kokorin, cioè quei calciatori che come Pulgar possono consentire di aprire lo spazio per Dodo: dei tre, l’esterno sinistro serbo per età e qualità è quello che pare avere più mercato e difatti la Fiorentina guarda in Germania come possibile punto d’arrivo. Lo si legge stamani sul Corriere dello Sport.