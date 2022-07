Rebus attaccanti: Italiano alla ricerca della sua prima scelta

Jovic, Cabral, Kokorin: sono queste ad ora le prime punte a disposizione del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano (Kouame dovrebbe andare verso la cessione), e se il russo sembra dover finire inevitabilmente ai margini delle gerarchie, la lotta per il ruolo di cecchino del reparto offensivo gigliato si restringe al serbo ed al carioca dei viola. Il Corriere dello Sport oggi analizza le scelte che dovrà fare in attacco il mister della Fiorentina, e dopo il ritiro di Moena, nonostante i 7 gol di Jovic ed i 4 di Cabral, emergono alcuni dubbi riguardo ai giocatori. Per quanto concerne Jovic la forma fisica migliore sembra ancora lontana, ed è per questo che il serbo sta svolgendo un programma di lavoro personalizzato e lo farà anche in in Austria e Spagna, così da farsi trovare al massimo della forma già da metà agosto. Anche Cabral per la verità deve trovare ancora il top della forma fisica, con il verde-oro che nel ritiro di Moena ha peccato di alcuni errori sotto porta che lo avevano penalizzato anche la scorsa stagione. Il brasiliano sembra comunque più avanti nella condizione rispetto al serbo, ed ha perso anche alcuni chili. Riguardo Kokorin, infine, la volontà del club gigliato sarebbe quella di svincolare il giocatore, ma l'entourage del russo vorrebbe il pagamento della restante quota dell'ingaggio, che ammonta a 3,6 milioni fino al 2024. Una soluzione improbabile, tanto che Koko potrebbe ritrovarsi nuovamente a far parte della rosa della Fiorentina anche in questa stagione.