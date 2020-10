Reazione Fiorentina: quattro colpi per digerire l’addio di Chiesa. Milik fino all’ultimo

La Gazzetta dello Sport, dopo aver dedicato ampio spazio alle modalità d’accordo tra Juventus e Fiorentina per Federico Chiesa (ve ne abbiamo parlato ieri sera: LEGGI), dà conto dei movimenti in entrata previsti per il club viola. A prescindere da tutto arriveranno Lucas Martinez Quarta e Antonio Barreca, affari in chiusura per i quali manca solo l’ufficialità. Un minuto dopo la cessione di Chiesa sarà annunciato lo svincolato Josè Callejon, mentre Milik rimane un sogno ma verrà fatto un ultimo tentativo (LEGGI).

In particolare, Martinez Quarta arriverà nonostante non siano partiti Milenkovic e Pezzella, e questo perché il serbo, non volendo rinnovare, saluterà fra un anno. Sette milioni di parte fissa più sei di bonus, mentre per Barreca il riscatto è stato fissato a cinque. Per Callejon è pronto un biennale con opzione sul terzo anno; se poi non ci dovessero essere aperture sul fronte Milik, attenzione al piano B (sorpresa?) o C (aspettare gennaio, con il malcontento dei tifosi).

TUTTO IL MERCATO DELLA FIORENTINA

LE SCHEDE DEI FUTURI VIOLA SONO SU TUTTITALENTI