Sky: Chiesa alla Juve in prestito biennale, ma prima deve rinnovare con i viola

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky, la proposta definitiva della Juventus per Chiesa sarebbe quella di 2 milioni di prestito il primo anno, 8 milioni di prestito il secondo anno e 40 milioni di riscatto obbligatorio sulla base di tre condizioni:

1)Chiesa deve giocare il 60% delle partite per un minimo di 30 minuti

2)Chiesa deve fare 10 gol e 10 assist

3)La Juventus deve arrivare tra le prime 4

Ulteriore passaggio necessario è il rinnovo di Chiesa con la Fiorentina. Il giocatore prima di partire in prestito dovrà estendere il suo contratto nel caso in cui non vengano raggiunte le condizioni del riscatto obbligatorio.

