Secondo quanto raccolto da Violanews, la Fiorentina proverà un’ultima volta a convincere Arkadiusz Milik a vestirsi di viola. L’accordo col Napoli è stato trovato grazie al lavoro degli intermediari, ma c’è da convincere il giocatore, che si trova in Polonia per via degli impegni della sua Nazionale. Non sarà facile, ma la volontà è quella di non lasciare nulla di intentato. L’offerta di stipendio ricalca la cifra di Ribery: 4 milioni netti a stagione più bonus.

