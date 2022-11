Re Arthur di nuovo titolare. Cabral vuole salutare il Franchi con un gol

Arthur Cabral in vista del match di questa sera alle ore 18 contro la Salernitana ha un obbiettivo ben chiaro in testa, salutare il Franchi con un gol prima della sosta. Il brasiliano - si legge sul Corriere dello Sport - sogna una nuova notte da protagonista, come a La Spezia dieci giorni fa, ma questa volta nello stadio della “sua” città.

In campionato, in casa, ha già segnato contro l'Inter il 22 ottobre, ma non è stata la stessa cosa perché in quel caso la Fiorentina è uscita sconfitta. Vincenzo Italiano stasera gli consegna di nuovo il centro dell'attacco contro la Salernitana e il brasiliano vuole cogliere l'occasione, vuole ricambiare l'affetto dei tifosi che stanno iniziando a fidarsi di lui e realizzare quello che sarebbe il suo quinto go, tra tutte le competizioni in questo avvio di stagione.