I tre mesi di Rocco Commisso: tra Viola Park e Franchi

I mesi di Rocco Commisso qua a Firenze. Adesso è ponto per ripartire, ma non starà via per tanto tempo. La Fiorentina ha bisogno di lui

La Nazione ripercorre i tre mesi di Rocco Commisso qua a Firenze, pronto adesso a fare ritorno in America. Arrivato il 12 Agosto, il Patron Viola si è subito messo all'opera per sistemare i dettagli del Viola Park e intensificare i rapporti per il nuovo Franchi. Poi è stato solo e sempre con la Fiorentina a sostenerla e supportarla. Adesso tornerà in patria, ma non starà lontano per molto visto che a Gennaio e a Febbraio ci saranno dei match fondamentali per la Fiorentina.