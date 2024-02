Re Arthur abdica: contro il Frosinone non ci sarà

Una brutta notizia per Italiano e per la Fiorentina. Arthurnon ci sarà contro il Frosinone e come ricorda il Corriere dello Sport, questo sarà il secondo stop consecutivo. Mai successo da quando gioca nella Fiorentina. Questo a certificare l'importanza del brasiliano per la manovra di gioco di Italiano, ma che allo stesso tempo non ha nessuna intenzione di rischiare. Per questo motivo, il centrocampista di proprietà della Juventus non ci sarà e le speranze sono tutte nei piedi di Maxime Lopez, salvo sorprese.