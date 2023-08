Rapid Vienna fondamentale, ma il Franchi non sarà tutto esaurito

Come a Vienna. Ma diverso da Vienna. Nella gara di andata lo stadio del Rapid traboccante di entusiasmo aveva fatto registrare il sold out con 23mila spettatori presenti all’Allianz. Domani al Franchi è possibile che al massimo la quantità degli spettatori sia più o meno la stessa, considerato che ad ora stati venduti meno di 20 mila tagliandi. Decisamente lontano però il tutto esaurito vista la capienza decisamente maggiore dello stadio di Firenze: nonostante la gara contro gli austriaci sia già una sorta di spartiacque. Perché partecipare o meno alla competizione europea cambia tutto e la risposta arriverà al termine del match con i viola chiamati a ribaltare lo 0-1 dell’andata. Sono previsti anche 1.500 tifosi del Rapid (a Vienna i sostenitori viola non potevano essere presenti) e sono state comunicate le disposizioni ufficiali per quanto concerne l’ordine pubblico: divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e bevande in contenitori in vetro e/o lattine, valevole per alcune aree del Comune di Firenze. Oltre al divieto di detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all’interno dello stadio ed all’esterno dell’impianto sportivo. Per quanto riguarda la squadra, sono recuperati Ikone e Sabiri, in gruppo è rientrato anche Barak che però deve recuperare una preparazione persa praticamente in toto. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.