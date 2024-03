Sul Corriere dello Sport di oggi, un approfondimento su Luca Ranieri, difensore viola diventato centrale nell'assetto dei gigliati. Secondo il quotidiano, il classe '99 è sinonimo di garanzia, affermazione che fino a qualche mese fa sarebbe stata priva di senso e che testimonia invece la centralità di un calciatore che ad oggi è uno dei titolarissimi di Vincenzo Italiano. Complice anche i problemi fisici di Lucas Martinez Quarta, la coppia difensiva della Fiorentina stasera sarà ancora la stessa di lunedì scorso. Milenkovic-Ranieri, tandem composto da due calciatori che fino alla stagione scorsa erano agli antipodi nella rosa: da una parte il più pagato, dall'altra un calciatore che era rimasto a Firenze al termine dell'estate 2022 come esubero non piazzato. Ranieri ha iniziato la sua rincorsa da quarto centrale alle spalle anche di Quarta e Igor, per finire la stagione come perno e titolare nella finale di Conference col West Ham. La sua crescita non si è però arrestata dopo le lacrime di Praga ed è continuata alla seconda annata in viola, con Italiano che lo ha promosso "co-titolare" insieme a Milenkovic e Quarta. Stasera contro il Torino ci saranno di nuovo loro, Milenkovic e Ranieri: proprio come all'andata, datata 29 dicembre 2023, ultima gara dell'anno che coincide anche con l'ultimo clean sheet in campionato della Fiorentina. Contro Zapata prima e Sanabria poi, il quattro e il sedici in viola furono pressoché perfetti. A impressionare fu proprio la prova di Ranieri su un centravanti di spessore (anche e soprattutto fisico) come Zapata, "mangiato" spesso e volentieri in anticipo dal classe '99 di casa che suggellò una delle migliori prestazioni dell'anno con il colpo di testa decisivo per l'1-0 finale. Italiano si aspetta uno step ulteriore da parte del difensore anche oggi, con Ranieri che è stato osservato anche nell'ultimo impegno con la Lazio da Marco Domenichini, assistente di Luciano Spalletti presente al Franchi lunedì scorso per osservare da vicino Immobile, Belotti, Bonaventura, Kayode, e proprio Ranieri.