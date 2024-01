Udinese, la probabile formazione: Cioffi si affida a Lucca e Pereyra

C’è tanta rabbia agonistica nei volti dei calciatori dell’Udinese dopo la sconfitta contro la Lazio. Un ko che non ha certamente inaugurato il 2024 come si sperava. E la prima trasferta in calendario, a Firenze, rappresenta un altro banco di prova importante contro una squadra galvanizzata, più che stanca, dopo la partita di coppa Italia, anche se con lo sguardo inevitabilmente rivolto anche alla Supercoppa. Gabriele Cioffi commenta così: «Il fatto che abbiano giocato martedì, guadagnando la semifinale, è un vantaggio. Mi aspetto una partita difficilissima in un ambiente caldo e molto euforico. Mettendomi nei panni di Italiano, penserei a vincere la prossima gara contro di noi, non la Supercoppa. Guardando in casa nostra, sono sicuro che ci faremo trovare pronti, non concedendo spazi perché loro hanno difensori che salgono e giocatori intelligenti». Terza partita consecutiva fra i pali per Okoye, con il difensore Giannetti, nuovo acquisto, che aspetterà per fare il suo esordio, considerando anche le buone prestazioni della retroguardia dell’Udinese, nonostante l’errore individuale commesso da Kristensen contro la Lazio. Il dubbio maggiore riguarda il giocatore che sarà impiegato sulla fascia sinistra di centrocampo, con il rientrante Zemura che proverà a riprendersi il posto dall’inizio ai danni di Camara, ma il ballottaggio è decisamente serrato. Oltre a Zemura al rientro, anche Brenner è recuperato dopo Davis in avanti. Sono «animali da partita - secondo Cioffi - direi che al momento Davis ha una mezz’ora e Brenner dieci minuti». La probabile formazione dell'Udinese (3-5-2): Okoye, Ferreira, Perez, Kristensen, Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara, Pereyra, Lucca. Lo riporta TuttoSport.