Qui Lecce: pronto all’esordio il nuovo colpo di Corvino. La formazione

Il Corriere dello Sport analizza oggi sulle sue pagine l'odierno avversario della Fiorentina, il Lecce di Roberto D'Aversa. Secondo il quotidiano, la vittoria contro la Lazio ed il mercato caratterizzato dai colpi di mercato dell'ex viola Pantaleo Corvino hanno portato entusiasmo ed accresciuto la fiducia nei giallorossi. In particolare, contro i gigliati dovrebbe esordire il nuovo attaccante montenegrino Nikola Krstovic, come affermato dallo stesso tecnico dei salentini, che in conferenza stampa ha anche ammonito i propri giocatori suggerendogli di non peccare di presunzione dopo l'ultima vittoria con la Lazio. La formazione di partenza del Lecce, comunque, non dovrebbe discostarsi molto da quella di domenica scorsa, un 4-2-3-1 con Strefezza falso nove (LEGGI QUI LE FORMAZIONI). Tra i convocati, inoltre, è tornato anche l'ex viola Lorenzo Venuti, guarito dall'infortunio alla spalla rimediato contro il Cittadella in amichevole.