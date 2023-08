Fiorentina-Lecce, probabili formazioni: Italiano rispolvera il turnover?

Fiorentina e Lecce arrivano alla sfida del Franchi entrambe a punteggio pieno. Se la vittoria dei viola non era scontata, ma neppure impossibile, i salentini hanno compiuto una vera e propria impresa rimontando nel finale una Lazio nettamente superiore. Tanto entusiasmo per la squadra di D'Aversa, che ritrova tra i disponibili anche l'ex Venuti mentre Italiano dovrà dosare le energie anche in vista del ritorno di giovedì prossimo contro il Rapid Vienna. -> SEGUI I RISULTATI DELLA 2° GIORNATA IN TEMPO REALE