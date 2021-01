Qui Bologna: l’ex Mihajlovic studia l’undici titolare anti-viola, dubbio in attacco

Sulle pagine del Corriere dello Sport troviamo il punto sul Bologna, avversario della Fiorentina domani al Franchi. Mihjlovic – scrive il quotidiano – si porterà avanti i dubbi di formazione fino alla rifinitura di oggi. In avanti la certezza sembra essere Rodrigo Palacio, mentre a destra potrebbe rivedersi ancora Vignato, ma il ballottaggio con Orsolini resta aperto. Più defilato Skov Olsen, probabilmente out Sansone. Soriano, in trequarti, e Barrow a sinistra sembrano le altre due certezze nell’undici titolare. A metà campo Schouten dovrebbe assicurarsi il posto in regia con Dominguez favorito rispetto agli altri compagni di reparto.

Dopo l’emergenza Mihajlovic avrà qualche scelta in più anche nella retroguardia. De Silvestri ha recuperato dal fastidio alla coscia e ieri era lui a destra, ma non è scontato pensare che contro la Fiorentina venga tolto da quella posizione Tomiyasu. Il difensore è però tornato dal Giappone e diffidato, così come Danilo, Svanberg e Dominguez, ed anche questo, visto il calendario fitto di impegni nel mese di gennaio potrebbe incidere sulle scelte. In mezzo la coppia Danilo-Medel appare la favorita, mentre a sinistra Dijks è in vantaggio su Hickey nella corsa al posto da titolare. In porta dovrebbe toccare a Ravaglia, mentre Skorupski sta proseguendo il percorso di recupero.