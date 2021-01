Probabile formazione: Caceres la chiave del 3-5-2 di Prandelli, ballottaggio a sinistra

Sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio si parla anche della possibile formazione viola che domani scenderà in campo dall’inizio per affrontare il Bologna. Secondo il quotidiano si va verso una sorta di “bis” dell’undici che ha battuto la Juventus prima della sosta con Barreca favorito rispetto a Venuti al posto dello squalificato Biraghi. Si dovrebbe quindi continuare sulla scia di quel 3-5-2 varato ormai da qualche settimana, con Caceres avanzato sulla linea del centrocampo, a destra, capace di abbassarsi in fase di non possesso. In difesa si va verso la conferma dell’intero blocco con Milenkovic, Pezzella e Igor, col brasiliano che ha saputo conquistare tutti direttamente dal campo.

Martinez Quarta, dal canto suo, continua a lavorare, pronto a ritagliarsi lo spazio necessario al momento giusto. In mezzo, l’idea è quella di dare ancora fiducia a Borja Valero, che nell’ultima sfida ha fatto bene, con Amrabat e Castrovilli a dargli il giusto supporto. E’ vero, da qui al 17, tra coppa e Serie A, si giocherà ogni tre giorni, ma non è certo il primo match ad impensierire. Davanti, toccherà a Vlahovic e Ribery continuare a fare la differenza.