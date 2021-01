Il tour de force viola: 7 gare in appena 27 giorni, che occasione per togliersi dai guai

Come sottolinea La Repubblica oggi in edicola, sarà un gennaio decisivo per la Fiorentina. In questo mese infatti i viola saranno in campo ben 7 volte, tra campionato e Coppa Italia, in appena 27 giorni. Dal 3 al 29, dal Bologna al Torino. È qui che la Fiorentina dovrà costruire la sua stagione per guadagnare anche quella tranquillità in classifica che finora è mancata. Con 14 punti in altrettante gare di campionato i viola restano in una posizione pericolosa ma la sensazione è che il successo contro la Juventus possa essere una svolta. E per capirlo meglio basta aspettare poco, ancora 24 ore, la sfida casalinga con il Bologna rappresenta la prova del nove.

Sarà solo l’inizio del tour de force: dopo la gara con i rossoblù, la Fiorentina sarà in campo anche il 10 gennaio contro il Cagliari. Nel mezzo la delicata e complicata trasferta di Roma contro la Lazio, il giorno dell’Epifania. Mercoledì 13, al Franchi, ecco quella che potrebbe diventare una grande occasione: il match contro l’Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia. Poi domenica 17 ancora una partita dal grado di difficoltà molto alto come quella di Napoli. Fondamentali saranno quelle che chiuderanno gennaio: la Fiorentina terminerà il girone di andata sabato 23 in casa contro il Crotone. Dopo appena 6 giorni ci sarà l’impegno a Torino contro i granata di Giampaolo.