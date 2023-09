La Gazzetta dello Sport dà un aggiornamento riguardo al prossimo avversario della Fiorentina in campionato dopo la sosta per le nazionali, ovvero l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La Gazzetta dello Sport dà un aggiornamento riguardo al prossimo avversario della Fiorentina in campionato dopo la sosta per le nazionali, ovvero l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Come scrive la rosea, infatti, nella Dea dovrebbe tornare a disposizione Rafael Toloi, capitano nerazzurro fermo per un risentimento al flessore destro nelle ultime settimane.