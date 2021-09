Qui Atalanta, Gasperini con dubbi e assenti: occasione irripetibile per ACF

Il punto sui bergamaschi a 24 ore dalla sfida contro la Fiorentina

Anche l’Atalanta fa i conti con il fuso orario, nonostante che rispetto ai viola, abbia il solo Musso impegnato in Argentina e che rientrerà a Bergamo solo poche ore prima della sfida con i viola. Ma le difficoltà per Gasperini non si limitano al solo numero 1. Questo il punto de La Nazione sulla situazione in casa bergamasca ad un giorno dalla sfida con i viola. Anche in attacco le soluzioni a rischio per i nerazzurri sono tante. Troppe, visto che Zapata e Piccoli hanno rivisto il campo solo a inizio settimana: il primo per i noti guai al ginocchio, il secondo alla caviglia. Tanto che si sta facendo l’argo l’ipotesi dell’ex Ilicic come falso 9, strizzando l’occhio alla Champions. E’ vero che prima c’è la Fiorentina, ma in Europa la Dea vuole esser protagonista. Difficile esserlo dovendo fare i conti con Gosens fuori sempre con la nazionale, mentre Freuler, Djmsisti, Pessina e Toloi sono tornati alla base. L’altro ex Muriel rischia un lungo stop e De Roon ha ancora 2 turni di squalifica. Un 3-4-2-1 tutto da inventare che avvantaggia seriamente la squadra di Italiano che a Bergamo vuole continuare a correre. Occasione ghiotta per la Fiorentina, forse irripetibile, almeno in queste condizioni. Queste, invece, le possibili scelte di Vincenzo Italiano