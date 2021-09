Due ballottaggi per Italiano, oggi rientrano gli ultimi Nazionali

Vincenzo Italiano si tiene un paio di dubbi per la gara di Bergamo. Oggi rientrano gli ultimi Nazionali dal Sudamerica

Oggi la rifinitura, poi la partenza per Bergamo. Sarà una vigilia movimentata per Italiano, non solo per la conferenza di vigilia il viaggio verso la Lombardia. Il tecnico deve infatti tirare le somme del lavoro svolto durante la pausa, con un gruppo ancora senza molti elementi, anche se il tecnico sembra avere le idee abbastanza chiare sulla formazione. Secondo il Corriere Dello Sport restano un paio di dubbi da sciogliere: Biraghi, Castrovilli e Dragowski sono rientrati ieri, ma dalla difesa vengono i grattacapi maggiori. Il ballottaggio riguarda la fascia destra, dove Venuti e Odriozola sono in corsa per una maglia, mentre al centro Nastasic insidia Igor per comporre la linea insieme a Milenkovic e proprio Biraghi. A centrocampo c'è molta attesa per il debutto di Torreira, mentre in attacco l'idea è Callejon-Vlahovic-Sottil. Tornerà oggi in Italia Nico Gonzalez, così come Quarta e Pulgar dopo gli impegni in Nazionale. Tutti e tre si aggregheranno alla squadra direttamente a Bergamo per le ultime valutazioni del caso.