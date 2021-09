Aggressiva, veloce, dinamica: la viola nei piedi di Torreira

Lucas Torreira sarà l'osservato numero uno contro l'Atalanta: dai suoi piedi passerà tutto il gioco dei viola

Insomma, l'attesa per l'ex Sampdoria e Arsenal è tutta qui: dopo 90' in panchina contro il Torino, sarà lui la novità assoluta della Fiorentina anti-Atalanta e la curiosità è tanta. Domani giocherà al posto di Pulgar, di rientro dal Cile. Come lui porterà un po' di ventata internazionale che non guasta, un po' di pepe in più per puntare magari all'Europa. Le chiacchiere stanno però a zero, domani si gioca.