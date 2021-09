Rientrano i nazionali: prove di formazione per Italiano

Da oggi Italiano inizierà a preparare ancor più nel dettaglio la gara contro l'Atalanta

Perché sempre domani tornano Gonzalez e Martinez Quarta e dovrebbero fare in tempo ad aggregarsi ai compagni a Firenze, mentre è confermato il volo diretto da Barranquilla per Pulgar e gli altri calciatori della Serie A subito dopo Colombia-Cile. Il charter ha Parigi come destinazione e la Fiorentina deciderà se far proseguire il centrocampista direttamente verso Bergamo, in base all'orario di arrivo.